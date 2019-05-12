BAE: Patlama yok, olağandışı bir durum yaşanmadı (2)

“PATLAMA YOK, OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YAŞANMADI”



Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki bir limanda art arda patlamaların meydana geldiği iddiası, Füceyre Medya Ofisi tarafından yalanlandı.

Yerel medya, Füceyre Medya Ofisi’nin, BAE’de bulunan Füceyre kentindeki bir limanda art arda patlamaların meydana geldiği iddiasını yalanladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, limanda olağan dışı bir durum yaşanmadığı; resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği belirtildi.



Resmi açıklama öncesi bazı yerel ve uluslararası medya kurumları limanda patlama sesleri duyulduğunu; 7 yakıt tankerinin yandığını duyurmuştu.