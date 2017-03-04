Baden Baden G-20 zirvesine hazırlanıyor

Almanya’nın turizm ve sağlık alanında önde olan ve 60 bin nüfuslu Baden Baden 16-17 Mart tarihleri arasında G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak. Fransa ve İsviçre’ye yakın olan Baden Baden Belediyesi G-20 zirvesi için yapılan hazırlıkları basına ile paylaştı.Dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerin 19 Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanları ve çok sayıda misafir ülke temsilcilerin katılacağı zirvede yüksek güvenlik önlemleri alınacak. Lansmana Belediye Başkanı Margret Mergen, Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Marianne Kothe, Emniyet Müdür Yardımcısı Reinhard Renter, Federal Almanya Kriminal Daire temsilcileri, kentin basın sözcüsü Roland Seiter, kültür, turizm temsilcisi Nora Waggershauser katıldı.Zirveye binden fazla polis görevlendirildiBasın toplantısında konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Reinhard Renter özetle şu ifadeleri dikkat çekti: “İlk G-20 zirve çalışmasını geçtiğimiz yıl ekim ayında başladık. Almanya’nın radikal dinci terörizmin hedefinde olduğunu, herhangi bir ihbar olmamasına rağmen yoğun güvenlik önlemlerin alındığını anlattı. Zirvede binden fazla polis ve özel güvenlik güçleri asayişi sağlayacak. Önemli cadde ve toplantıların yapılacağı salonlar ve otellerin civarında demir bariyer ve beton taşlarla güvenlik şeridi oluşturulacak. Araç ve personel kontrolleri yoğunlaşacak. İnsansız Hava Aracı ‘Drone’ uçuşları yasaklandı. Kent üzerinde yapılacak uçak seferlerin yerden mesafesi yükseltildi. Kent üzerinde hava sahası özel ekipler tarafından kontrol edilecek. Zirveyi protesto amaçlı beş karşıt grubun gösterileri için özel meydanlar belirlendi. Zirveye şimdiden 500 civarında basın mensubu akredite olduğu öğrenildi’.Öğrencilerde G-20 zirvesinde ortak çalışacakBelediye Başkanı Margret Mergen kentteki öğrencilere de zirvede görev verileceğini belirterek, “böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak hepimizi gururlandırdı. Güzel turistik kür kenti Baden Baden’i dünyaya en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum. Zirvenin pahalı olacağını buna rağmen davetli konukların güzel kentimizi ve çevresini en iyi şekilde tanıtmak için çalışacağız. 40 okuldan katılan farklı öğrenciler G-20 zirvesinde Baden Baden kentinde 3 okulda proje çalışması yapacak” dedi.Oteller dolmaya başladıKentin Kültür ve Turizm temsilcisi Nora Waggershauser zirve öncesi Baden Baden kentinde hareketliliğin başladığını duyurdu. Zirve başlamadan önce kentte bin 600 otel odasın rezervasyonu yapıldı. Alışveriş merkezlerin, kahve, restoran, kaplıcalar, kat garajların ve diğer alışveriş mağazaları açık olacak. Trafiğin aksamaması için kentte bilgilendirme ve video panoları kurulacak. Zirve’nin yapılacağı ‘Kurhaus’ ve Almanya’nın en büyük modern konser salonu olan ‘Festspielhalle’ salonları ve çevresine akredite olanlar alınacak. 2009 yılında Nato zirvesine ev sahipliği yapan üç kent Kehl- Baden Baden- Strasbourg’dan sonra Baden Baden yeniden önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın gözü yeniden tarihi kür kenti Baden Baden’de olacak.1999 yılından buyana yapılan G-20 zirvesine Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika, İngiltere, Rusya, Çin, Kanada, Hindistan, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, Meksika, Rusya, Endonezya katılıyor. Misafir ülkelerin katılımıyla 68 ülkeden 600 delegasyon üyeleri zirvede bir araya geliyor. Uluslararası önemli bir çalışmaya hazırlanan Baden Baden kentine gelecek olan misafir ülkeler arasında İspanya, Singapur, İsviçre, Hollanda, Norveç bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-G-20 zirve logosu, basın toplantısı,

-konuşmalar, Beled. Başk., Maliye Bakanlık sözcüsü, basın mensupları

- röportaj Emniyet Müdür Yard. Reinhard Renter

-basın toplantısından görüntüler, Baden Baden Belediyesi

-G-20 zirvesin yapılacağı Kurhaus-Casino binası, binanın girişi

-kentin gazla aydınlatılan tarihi sokak lambaları

-G-20 zirvesinde delegasyonların ağırlanacağı ‘Festspielhaus’ konser salonu