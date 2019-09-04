Azez’deki patlamanın failleri yakalandı

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında pazar alanına PKK/PYD'li teröristler tarafından bomba yüklü 2 motosikletle dün düzenlenen saldırının failleri yakalandı.

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Azez kasabasındaki pazar alanında 2 bomba yüklü motosiklet, dün uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda 1 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Suriye Görev Gücü ve Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Türk Danışman Polisler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen PKK/PYD'li 4 teröristi yakaladı.

Azez Emniyet Müdürü Muhammed Dahir, teröristlerin sorgularının sürdüğünü açıkladı.