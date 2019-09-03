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Azez’de ikinci patlama: 5 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.   Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi...

DIŞ HABERLER 03.09.2019, 18:14
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.


 

Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki pazar alanında, yine bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

 

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