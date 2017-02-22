Azeri milletvekilinden Fatih Portakal’a tepki

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Fatih Portakal'ın ana haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerine tepki verdi.



Milletvekili Adil Aliyev ’ya yaptığı açıklamada, Fatih Portakal’ın dün ana haberde sarf ettiği sözlerin Azerbaycan halkında büyük bir rahatsızlığa neden açtığını iddia etti. Aliyev, Fatih Portakal’ın Türk dünyası ülkelerini sevmediğini ve bu yüzden taraflı yayınlar gerçekleştirdiğini savundu. Aliyev sözlerine şöyle devam etti: ‘FOX TV'nin gazetecisi Fatih Portakal'ın amacı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar getirmektir. Azerbaycan ile ilgili hazırladığı ülkemizin yönelik haber, tek taraflı ve önyargılı olmaktadır. Fatih Portakal hiçbir zaman isteğine nail olmayacaktır. Çünkü, Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur ve bundan sonra da olacaktır."



Bugün Azerbaycan medyası da Fatih Portakal'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşini birinci başkan yardımcısı tayin etmesi dolayısıyla eleştirel yayın yaptığını manşetlere taşıdı. Sosyal medyada da bazı Azeriler Fatih Portakal'a tepki gösterdi.



