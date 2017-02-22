Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Azeri milletvekilinden Fatih Portakal’a tepki

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Fatih Portakal'ın ana haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerine tepki verdi.

Azeri milletvekilinden Fatih Portakal’a tepki

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Fatih Portakal'ın ana haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerine tepki verdi.

Milletvekili Adil Aliyev ’ya yaptığı açıklamada, Fatih Portakal’ın dün ana haberde sarf ettiği sözlerin Azerbaycan halkında büyük bir rahatsızlığa neden açtığını iddia etti. Aliyev, Fatih Portakal’ın Türk dünyası ülkelerini sevmediğini ve bu yüzden taraflı yayınlar gerçekleştirdiğini savundu. Aliyev sözlerine şöyle devam etti: ‘FOX TV'nin gazetecisi Fatih Portakal'ın amacı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar getirmektir. Azerbaycan ile ilgili hazırladığı ülkemizin yönelik haber, tek taraflı ve önyargılı olmaktadır. Fatih Portakal hiçbir zaman isteğine nail olmayacaktır. Çünkü, Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur ve bundan sonra da olacaktır."

Bugün Azerbaycan medyası da Fatih Portakal'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşini birinci başkan yardımcısı tayin etmesi dolayısıyla eleştirel yayın yaptığını manşetlere taşıdı. Sosyal medyada da bazı Azeriler Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.