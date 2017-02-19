Azeri gençler Türkiye’de ‘‘Hocalı’ya Adelet’’ haftası düzenleyecek

Ali Kan, Bakü, 19 Şubat () - Azerbaycan’da Reformcu Gençler Birliği, İstanbul 'da Hocalı soykırımının 25. yıldönümü dolayısıyla 20-26 Şubat tarihlerinde 'Hocalı'ya Adalet' haftası kapsamında bir çok üniversitede sempozyum düzenleyecek. Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, 5 yıldır Türkiye kamuoyunun dikkatini Hocalı katliamına yöneltmek için 'Hocalı'ya Adalet' haftası kapsamında İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde konferanslar düzenlediklerini söyleyerek bu toplantıları yapmalarındaki amacın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kentinde yapılan katliamla ilgili Türk kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ifade etti. "Kamuoyu oluşturulması hedefleniyor" Şahbazlı, "Bir insanlık suçu olan Hocalı soykırımı ve Yukarı Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgalini anlatmak için, 20-26 Şubat tarihleri arasında konferanslar, tartışmalar, paneller ve toplantılar yapılacak. 2008 yılından itibaren Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva'nın girişimiyle dünyanın birçok ülkesinde 'Hocalı'ya Adalet' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler 23 yıl önce Ermenilerin Hocalı kentinde yaptıkları soykırım politikasının uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasında büyük bir rol oynamaktadır’’ dedi. "Yaşanan vahşette habersizler" "Hocalı Soykırımını anma törenleri Şubat’ın son haftası ile sınırlandırılmamalı ve konu bu strateji çerçevesinde değerlendirilmelidir" diyen Şahbazlı, "Şahsi ve kurumsal organizasyonların bu konu ile ilgili faaliyetleri devam edilmemeli, daha çok organize olunmuş kurumsal ve devletin açık veya gizli desteği ile işler yürütülmeli, ciddi bir devlet politikası uygulanmalıdır. Bizim başlıca hedeflerimiz arasında Hocalı Soykırımı`nı tanıyan, onun bilincinde olanlarla beraber bu konuda az ve ya yanlış bilgi sahibi olanları da kazanmak, onlara da derdimizi anlatmaktır. İnanıyorum ki, bu konuda tarafsız olan çok insan Hocalı`da yaşanan vahşetten habersizdir ve Ermeni yalanına inanmıştır. Fakat biz derdimizi doğru şekilde anlatırsak herkes bir gün Hocalılı olacaktır. Çünkü bu insanlığa karşı vahşetin en güzel resmidir ve buna duyarsız kalmak imkânsızdır. Bunun için ‘Hocalı`yı unutma, unutturma’ sloganı bizim için bir hedeftir. Biz ne zaman düşmanlarımızın yaptıklarını unutmuşuz, o zaman asıl darbeyi yemişiz. Bu sebepten Hocalı`yı bir daha unutmayıp, unutturmayacağız ki, başka Hocalılar yaşanmasın” diye konuştu.