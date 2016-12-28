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Azerbaycan’dan DHA'ya, gençlere destek ödülü

Bakü, 28 Aralık, () - Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği tarafından "2016 Yılının En'leri" ödül töreni kapsamında Bakü Temsilciliğine ‘‘Gençlerin Dostu’’ ödülü layık görüldü. Azerbaycan Basın Konseyi...

Azerbaycan’dan DHA'ya, gençlere destek ödülü

Bakü, 28 Aralık, () - Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği tarafından "2016 Yılının En'leri" ödül töreni kapsamında Bakü Temsilciliğine ‘‘Gençlerin Dostu’’ ödülü layık görüldü.

Azerbaycan Basın Konseyi binasında gerçekleşen ödül törenine, Azerbaycan Milletvekilleri Ganire Paşayeva, Adil Aliyev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İntigam Babayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sosyal-siyasi şubesi yetkilisi Mustafa Guliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Gençlik Vakfı Başkanı Ferhat Haciyev, Azerbaycan Turizm Derneği Başkanı Nahid Bagirov, sanatçılar ve iş adamları katıldı.

Reformcu Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Doğan Haber Ajansı'nın Azerbaycan’da gerçekleşen olayları dünya medyasına en hızlı ve doğru bir şekilde ilettiğini belirtti. Şahbazlı, her yıl geleneksel olarak gençlere iş alanında önemli katkıları olan, gençlerin çeşitli teşebbüslerine destek olan kişilere ve kurumlara verilen ödül kapsamında, Doğan Haber Ajansı’na "Gençlerin Dostu’’ ödülünün layık görüldüğünü belirtti.



Görüntü Dökümü:

- Muhabiri Ali Kan'a ödül verilmesi

- Toplantıdan detay görüntüler

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