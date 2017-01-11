Azerbaycan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ahmet Ağaoğlu” müracaatı

Ali Kan/Bakü, 11 Ocak, () - Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva ve Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, Azerbaycan kökenli siyasetçi ve düşünür Ahmet Ağaoğlu’nun isminin Ankara’da bir sokağa verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başvuruda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu’nun hayatından ve Türk siyasi tarihinde oynadığı rolden bahsedilen başvuruda, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndaki, TBMM’deki faaliyetleri, Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri, Basın Yayın Genel Müdürlüğü döneminde yaptıkları anlatıldı. Ağaoğlu’nun Hakimiyeti Milliye gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın hazırlanmasında büyük katkılar sağladığının ifade edildiği başvuruda, Türkiye’nin ilk hukuk profesörü olan Ağaoğlu’nun Anadolu Ajansı’nın kurucuları arasında olduğu kaydedildi. Vefatından sonra Ağaoğlu’nun isminin Ankara’da bir sokağa verildiğinin hatırlatıldığı başvuruda şu ifadeler yer aldı: “Çankaya ilçesindeki bu sokağın ismi 1970’li yıllardan sonra başka isimle değiştirildi. Türkiye’nin ilk kadın hukukçusu olan kızı Süreyya Ağaoğlu ve diğer aile bireylerinin o dönemde devlet yetkililerine konuya ilişkin yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Sizin talimatınız sayesinde adaletin tesis edileceğine, Türkiye ve Azerbaycan’ın kuruluşunda eşsiz rol oynayan mütefekkir Ahmet Ağaoğlu’nun isminin yeniden ebedileştirileceğine inanıyoruz.”