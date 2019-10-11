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Azerbaycan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı yayınladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Azerbaycan, terörizmin...
DIŞ HABERLER 11.10.2019, 14:23
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı yayınladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Azerbaycan, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını destekliyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’nın terör risklerini ortadan kaldırmaya, mültecilerin evlerine dönmesine, insani sorunların çözümüne ve toprak bütünlüğü içinde barış ve istikrar sağlanmasına hizmet edeceğinden eminiz” ifadelerine yer verildi.
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