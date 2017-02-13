Azerbaycan’da Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kuruldu

Ali Kan, Bakü,13 Şubat, () – Azerbaycan’da Cumhurbaşkanının kararı ile Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararına esasen Ulaştırma Bakanlığı ve İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı birleştirilerek bunlara dayalı Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kuruldu. Azerbaycan’ın Ulaştırma bakanı olarak görev yapan Ziya Memmedov görevden alınırken, Kurulan yeni bakanlığa Ramin Quluzade atandı.