Azerbaycan: Terör mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Ali Kan/Bakü, 1 Ocak, () – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı ve terörizme karşı en sert ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesini desteklediklerini söyledi. Aliyev, Terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı yolladı. İstanbul’daki terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin Azerbaycan’ı derinden sarstığını belirten Aliyev, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına, Azerbaycan halkı ve şahsı adına başsağlığı diledi.