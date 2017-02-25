Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni askerlerin sızma girişimi püskürtüldü, çatışmalar sürüyor

Ali KAN, BAKÜ, 25 Şubat () – Azerbaycan-Ermenistan arasında dün gece başlayan şiddetli çatışmalar hala sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir grup Ermeni askerin, Azerbaycan sınır birliklerine gece sızma operasyonu gerçekleştirmek isterken Azerbaycan tarafından fark edildiğini ve anında karşılık verilerek püskürtüldüklerini açıkladı. ERMENİSTAN ORDUSUNA AĞIR DARBE VURULDU Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün gece sınır hattının Xocavənd ve Fuzuli tarafından elverişli pozisyonu ele geçirmek isterken ağır silahlarla, Azerbaycan birliklerini ateşe tuttuğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu girişimine anında karşılık verildiğini; Ermeni askerlerin geri çekilmek zorunda kaldığını ancak şiddetli çatışmaların sürdüğünü; bu çatışmalar sonucunda kayıplar olduğunu duyurdu.