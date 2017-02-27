Ali KAN, BAKÜ, 27 Şubat () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 3 gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının savaş meydanından cesetlerin çıkarılması konusunda uluslararası aracıların katılımıyla varılan anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği belirtildi. AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (BQXK) temsilcilerinin aracılığı ile 26 Şubat saat 12.00'da karşılıklı ateşkesle hayatını kaybeden askerler Abdullayev Aqşin, Nezerov Şahlar, Haşımlı Tural, Gedimov Zülfü ve Ceferov Zakir'in cenazelerinin bölgeden alınmasının planlandığı ancak Ermenistan tarafının ihlalde bulunarak, cenazelerin alınmasına engel olmak amacıyla kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğu belirtildi. Bakanlık, cephenin diğer bölgelerinde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla çatışmayı sürdürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "5 askerimiz şehit oldu" - 2
Ali KAN, BAKÜ, 27 Şubat () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 3 gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan...
27 Şubat 2017 Pazartesi 10:31
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