Azerbaycan, Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan-Ermenistan arasında sınır hattında gerginlik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki sınır hattında Ağdam istikametinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan, ''x-55''...
02 Mart 2017 Perşembe 17:38
Azerbaycan-Ermenistan arasında sınır hattında gerginlik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki sınır hattında Ağdam istikametinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan, ''x-55'' model insan hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada cephe hattında çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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