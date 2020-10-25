Azerbaycan - Ermenistan arasında üçüncü ateşkes ilanı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yer saatle sabah saat 08.00'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.”

Açıklamada, “İnsani ateşkes 26 Ekim 2020’de yerel saatle 8.00’da (TSİ 7.00) yürürlüğe giriyor” denildi.

İki ülke ilk olarak 10 Ekim'de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştükten sonra insani (cenaze ve esir değişimi) amaçlı bir ateşkese için anlaşmaya varmıştı. Bu ateşkese uyulmadı. İki ülke daha sonra 17 Ekim'de bir kez daha insani amaçlı bir ateşkes için anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Ancak bu ateşkese de uyulmadı.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları geçtiğimiz Cuma günü (23 Ekim) ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Washington'da ayrı ayrı görüşmüşlerdi.

Bu arada Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları 29 Ekim'de Cenevre'de Minsk Grubu temsilcileri ile görüşmeyi de kabul etti. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) çerçevesinde kurulan Minsk Grubu Karabağ konusunda görüşmeleri yürütüyor. AGİT'ten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"(Minsk) Eşbaşkanları ve Dışişleri Bakanları, Dağlık bölgede barışçıl bir çözüm elde etmek için gerekli tüm adımları üzerinde uzlaşılacak bir zaman çizelgesine göre tartışmak, üzerinde anlaşmaya varmak ve uygulamaya başlamak için 29 Ekim'de Cenevre'de tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdı."