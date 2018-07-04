Azerbaycan'da Gence Valisi ve koruması silahlı saldırıda yaralandı

ALİ KAN / BAKÜ () - Azerbaycan'ın Gence İli Valisi Elmar Veliyev ve koruması silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gence İli Valisi Elmar Veliyev, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Valilik önünde gerçekleşen saldırıda vali ve koruması yaralandı. Yaralanan Veliyev ve koruması, Gence Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Veliyev'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirenin 35 yaşındaki Yunus Seferov isimli kişi olduğu belirtilirken, Seferov'un Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.