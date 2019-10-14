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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Hasanov'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Operasyonu hem yakından takip ediyoruz, hem de konuyla ilgili görüşlerimizi anında ulusal medyalar aracılığıyla duyuruyoruz....
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 19:16
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Operasyonu hem yakından takip ediyoruz, hem de konuyla ilgili görüşlerimizi anında ulusal medyalar aracılığıyla duyuruyoruz. Türkiye’de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşanıyoruz” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşmasında, Demirören Haber Ajansı’na, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.
İki kardeş ülkenin her zaman birbirlerini desteklediğini, dünya arenasında uluslararası ve bölgesel öneme sahip her konularda ortak bir tavır sergilediğine dikkat çeken Hasanov, “Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan halklar, tek millet olarak iki devleti temsil ettiklerine bakmadan bütün meselelerde birlikte oldular ve birlikte olmaya devam edecekler. Azerbaycan, Türkiye'nin uluslararası sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir. Türkiye’de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşıyoruz” dedi.
“AZERBAYCAN’DA AYNI SORUNLARLA MÜCADELE ETTİ”
Azerbaycan'ın da benzer sorunlar ile mücadele ettiğini ifade eden Hasanov, “Türkiye’nin yaşadığı bütün sorunları Azerbaycan da yaşıyor. Azerbaycan daima Türkiye’nin yanındadır. Tüm olaylarda, ister 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde, ister daha sonra yaşanan olaylarda, Türkiye’nin yaptığı tüm operasyonlarda Azerbaycan Türkiye’ye ilk desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşmasında, Demirören Haber Ajansı’na, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.
İki kardeş ülkenin her zaman birbirlerini desteklediğini, dünya arenasında uluslararası ve bölgesel öneme sahip her konularda ortak bir tavır sergilediğine dikkat çeken Hasanov, “Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan halklar, tek millet olarak iki devleti temsil ettiklerine bakmadan bütün meselelerde birlikte oldular ve birlikte olmaya devam edecekler. Azerbaycan, Türkiye'nin uluslararası sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir. Türkiye’de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşıyoruz” dedi.
“AZERBAYCAN’DA AYNI SORUNLARLA MÜCADELE ETTİ”
Azerbaycan'ın da benzer sorunlar ile mücadele ettiğini ifade eden Hasanov, “Türkiye’nin yaşadığı bütün sorunları Azerbaycan da yaşıyor. Azerbaycan daima Türkiye’nin yanındadır. Tüm olaylarda, ister 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde, ister daha sonra yaşanan olaylarda, Türkiye’nin yaptığı tüm operasyonlarda Azerbaycan Türkiye’ye ilk desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
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