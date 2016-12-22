Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, resmi temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi Azerbaycan’a resmi temaslar gerçekleştirmek, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:03
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, resmi temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi Azerbaycan’a resmi temaslar gerçekleştirmek, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesı (TÜRKPA)'nın hizmet binasının açılış törenine katılmak için Bakü'ye gelen Kahraman ilk olarak, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Kahraman ve beraberindeki heyet, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'na giden Kahraman, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne gecen Kahraman buradaki anıta çelenk bıraktı. Kahraman buradaki programının ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kahraman'a görüşmede Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistanlı mevkidaşı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov eşlik etti.
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