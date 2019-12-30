Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı

Rusya'da bir kişi, yolun karşısına geçerken kayıp düşen bir kadını, buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.



Olay, ülkenin Primorski bölgesindeki Vladivostok şehrinde meydana geldi. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçen bir kadının buzlanmış yolda kayarak düştüğü görülüyor. Kadının düştüğünü ve buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun ona doğru ilerlediğini fark eden bir erkek ise kadını yolun kenarına çekip kurtarıyor.