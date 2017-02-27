Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Avusturyalı Bakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Referandum için gelme

Türkiye’de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya’da da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya’da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek,...

Avusturyalı Bakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Referandum için gelme
Türkiye’de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya’da da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya’da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “referandum için gelmesin” dedi.

DERİN AYRILIKLAR OLUŞUYOR

Bakan Kurz Heute Gazetesi’ne verdiği demecinde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan’ın Viyana mitingine 13 bin 500 kişinin katıldığını ve miting sonrasında kargaşa yaşandığına işaret etti.

Kurz, Erdoğan’ın Anayasa referandumu dahilinde, seçim çalışması için Avusturya’ya gelmesinin, Avusturya’daki Türkler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu iddia etti. Kurz, “Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor.” ifadelerini kullandı.



Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avusturya’ya veya Avrupa Birliği’nin herhangi bir üye ülkesine devletlerarası resmi ziyaret ve devlet adamları ile ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini ve bundan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:

Gazete kupürü

Sebastian Kurz konuşuyor (Arşiv)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.