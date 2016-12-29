Avusturya’dan sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri almayan ülkelere ekonomik yaptırım sinyali

Avusturya, Almanya'nın başkenti Berlin’de yaklaşık iki hafta önce Noel pazarına yapılan TIR saldırısı üzerine sığınmacılara yönelik sert önlemler getirilmesinden yana. Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkeler için ekonomik yaptırım kartını gündeme getirdi. Alman Spiegel dergisine konuşan Kurz, bu ülkelere yapılan kalkınma yardımının azaltılmasını önerdi. “Birçok ülke vatandaşlarını geri göndermemize kayıtsız kalıyor” diyen Kurz, “Kendi vatandaşlarını geri almak için hazır olmayan ülkelerin, kalkınma iş birliği fonlarının kısaltılması gerekir” ifadelerini kullandı. AB sınırlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirten Sebastian Kurz, “Şayet biz, kimin AB’ye göç ettiğini ve burada yaşadığını kontrol edemezsek, bu güvenlik riski oluşturur” dedi. Kendisinin bir buçuk yıl önce sığınmacılarla birlikte teröristlerin gelebileceği konusunda uyarılar yaptığını hatırlatan Kurz, “Maalesef yaşananlar beni haklı çıkarttı” diye konuştu. Berlin’de Noel pazarına yapılan TIR saldırısının zanlısı Tunus vatandaşı Anis Amri’nin sığınma başvurusu reddedildiği halde, Tunus makamlarının gerekli evrakları göndermemesi üzerine sınır dışı edilemediği ortaya çıkmıştı. 21 Aralık gecesi Noel pazarına yapılan kanlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 48 kişi de yaralanmıştı.