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Avusturya’da ‘selfie müzesi’ açılıyor

Avusturya’da ‘Selfie Müzesi’ açılıyor. Başkent Viyana’da bulunan müze ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor.  Ziyaretçiler 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebilecekler....

DIŞ HABERLER 04.10.2019, 16:52
Avusturya’da ‘selfie müzesi’ açılıyor
Avusturya’da ‘Selfie Müzesi’ açılıyor. Başkent Viyana’da bulunan müze ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor. 

Ziyaretçiler 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebilecekler. Müze, kapılarını ‘Sanatın bir parçası olun’ sloganıyla bugün açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı ‘Pop-Up Müzesi’ olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.

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