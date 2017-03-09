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Avusturya yasayla engellemeye hazırlanıyor

Avusturya, yabancı ülke politikacılarının ülkede referandum ya da seçim toplantısı yapmalarını yasayla engellemeye hazırlanıyor. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka (ÖPV), bu amaçla toplantı...

Avusturya yasayla engellemeye hazırlanıyor
Avusturya, yabancı ülke politikacılarının ülkede referandum ya da seçim toplantısı yapmalarını yasayla engellemeye hazırlanıyor. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka (ÖPV), bu amaçla toplantı yasasında değişiklik yapılması için taslak hazırladı. Getirilmek istenilen değişiklik, İçişleri Bakanı’na yabancı devlet adamları, politikacılar ve kurum ve kuruluşların temsilcilerinin Avusturya’da yapacakları siyasi toplantıları Dışişleri Bakanı ile de görüşerek engelleme yetkisi veriyor.

İptal kararının, yapılacak konuşmalarda demokratik değerler, insan hakları veya Avusturya Cumhuriyeti halkının barış içinde bir arada yaşaması üzerinde olumsuz bir etki bırakma ihtimali olan toplantılar için verilebilmesi öngörülüyor.

Tasarıyla bundan böyle yapılacak toplantılarda, başvuruyu yapan mercilerin toplantıya katılacak yabancı devletlerin politikacılarını bildirilme zorunluluğu da getirilmek isteniyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, getirilmek istenilen değişikliğin sadece Türk politikacıları hedef almadığını, genel olarak yabancı hükümet temsilcileri ve üst düzey politikacıları kapsadığını söyledi.

Yasanın Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi çıkması beklenmiyor. Parlamento tatil edilmeden geçirilmesi düşünülen değişikliğin gelecek seçimlerde benzer sıkıntıların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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