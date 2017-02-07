Avusturya: Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’na güven olmaz

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil (SPÖ), Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’na güvenilemeyeceğini söyledi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Doskozil, sığınmacıların Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gelişte kullandığı Balkan güzergahının güvenliğini artırmak için yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Yeni bir Balkan sınır güvenliği

AB sınırlarının birlik tarafından yeterince güvenliğinin sağlandığına inanmadıklarını kaydeden Avusturya Savunma Bakanı, bu nedenle Avusturya’nın Balkan güzergahındaki 15 ülke ve Visegrad ülkeleriyle birlikte yeni bir Balkan sınır güvenliği girişimi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Geri Kabul anlaşmasına güven olmaz

Şu anda Avusturya’ya haftada 500 ile 1000 sığınmacı geldiğini hatırlatan Doskozil, Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’na güvenilemeyeceğini söyledi. Doskozil,” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da defalarca tehdit ettiği gibi, Ankara Hükümetinin kapıları açma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıyız. Erdoğan Ab için güvenilir bir ortak değil” dedi.