Avusturya Sağlık Bakanı kansere yenik düştü

İhsan Ekici / Viyana, 23 Şubat () – Avusturya Sağlık Bakanı Sabine Oberhauser 2014 yılında bu yana mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

54 yaşında hayata gözlerini yuman Sağlık Bakanı Oberhauser evli ve 2 çocuk annesiydi. Hastalığını öğrendikten sonra görevini Çalışma ve Sosyal Bakanı Alois Stöger’in vekaletene yürüteceğini açıklayan Oberhauser görevi boyunca kanser hastası olan çocuklar için çalışmalarda bulunuyordu.

Bakanın ölüm haberini alan Cumhurbaşkanı Van Der Vellen, Başbakan Christian Kern ve tüm bakanlar açıklamalrda bulunarak üzüntilerini dile getirdiler. İki kız annesi olan bakan Oberhauser 2014 yılından bu yana Avusuturya Sağlık Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

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Bakan Oberhauser kanser hastası çocuklar için düzenlenen etkinliklerde aktif rol alıyordu.

Oberhauser konuşuyor.