Avusturya'da öğretmene tecavüz eden 9 Iraklıya 90 yıl hapis cezası

İhsan Ekici / Viyana, 3 Mart () – Avusturya’nın başkenti Viyana’da yılbaşı gecesi bir kadını zorla alıkoyarak defalarca tecavüz eden 9 Iraklı mülteciye toplam 90 yıl hapis cezası verildi.

Alkol, Uyuşturucu ve Tecavüz

Viyana mahkemesinde görülen davada 9 Irak vatandaşı sanıkların 2016 yılbaşı gecesi alkol ve uyuşturucu alarak mağdureye defalarca tecavüz ettikleri ispatlandı. Savcı Karina Fehringer yaptığı açıklamada sanıkların en ağır cezalara çarptırıldıklarını söyledi.

Yılbaşı Gecesi Neler Olmuştu?

Yeni yıl tatili için Viyana’ya gelen 29 yaşındaki Alman vatandaşı ismi açıklanmayan öğretmen kadın ifadesinde, “Schwedenplatz semtinde yeni yıl kutlamaları yaparken sarhoşluğumdan yararlanan 4 erkek beni Leopoldstadt mevkindeki bekar evine götürdüler. Eve gittiğimde 5 erkeğin daha olduğunu hatırlıyorum. Aşırı alkol ve uyuşturucu alan bu adamlar bana sabaha kadar tecavüz etmişler. Ertesi gün kendime geldiğimde çıplaktım” dedi.

Toplam 90 Yıl Hapse Mahkum edildiler

Mahkeme yaşları 22 ile 48 arasında değişen 9 sanığı sorguya çekti. 2015 Yılı Mayıs ve Ağustos aylarında Irak’tan kaçarak Avusturya’ya iltica başvurusunda bulunan sanıklar iddia sahibi kadının rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. Deliller ve şahitlerin anlatımlarına dayandırılan karar açıklandı. Buna göre sanıklardan ikisine 13’er yıl, birine 12 yıl, Üç sanığa 11’er yıl, birine 10 yıl ve diğerine de 9 yıl olmak üzere toplam 90 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan biri ise suçsuz bulundu. Mahkeme ayrıca mağdureye 25 Bin Euro tazminat ödenmesine de hükmetti.