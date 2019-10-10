Avusturya'da havaalanı yakınındaki çöp arıtma tesisinde patlama: 9 yaralı

Avusturya'da çöp arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, Linz şehrindeki Linz Havaalanı yakınlarındaki çöp arıtma tesisinde meydana geldi. Yerel saat ile 08.00 civarı meydana gelen patlamada, 3 kişinin ağır, 6 kişinin de hafif yaralandığı ve yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi ve patlama sonrası çıkan yangına müdahale için de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, havaalanına giden yolun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı, "Önce çok yüksek bir patlama sesi duyuldu. Ofisimizdeki camlar titredi ve daha sonra yangın çıktı" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.