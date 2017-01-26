Avusturya'da geniş çaplı terör operasyonu

Avusturya polisi Viyana ve Graz'da geniş çaplı terör operasyonu düzenlendi. Polis sözcüsü Fritz Grudnig'in verdiği bilgiye göre, yakalanan şüphelilerin sayısı henüz teyid edilemedi. Yerel medya kaynaklarına göre operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Avusturya'da IŞİD ile bağlantılı izinsiz açılmış ibadethane görünümündeki yerlere yapılan baskınlarda 800 polis görev alırken baskınlar Avusturya'daki IŞİD yapılanmasına yönelik olarak düzenlendi. Operasyonun haftalar öncesinden planlandığı tahmin edilirken, operasyon hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan geçen Temmuz ayında son olarak Graz'da görüşlen Bosnalı terörist Ebu Tecma'nın yakalanması planlandı. Tecma, yaşları 14 ile 30 arasında değişen yüzlerce gencin beynini yıkayarak IŞİD örgütüne katılmaya ikna etmekten ve yapılanmanın balkanlardaki "anahtar" figürü olaralk biliniyor.