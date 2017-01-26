Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Avusturya'da geniş çaplı terör operasyonu

Avusturya polisi Viyana ve Graz'da geniş çaplı terör operasyonu düzenlendi. Polis sözcüsü Fritz Grudnig'in verdiği bilgiye göre, yakalanan şüphelilerin sayısı henüz teyid edilemedi. Yerel medya kaynaklarına göre operasyonda 15 kişi gözaltına...

Avusturya'da geniş çaplı terör operasyonu
Avusturya polisi Viyana ve Graz'da geniş çaplı terör operasyonu düzenlendi. Polis sözcüsü Fritz Grudnig'in verdiği bilgiye göre, yakalanan şüphelilerin sayısı henüz teyid edilemedi. Yerel medya kaynaklarına göre operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Avusturya'da IŞİD ile bağlantılı izinsiz açılmış ibadethane görünümündeki yerlere yapılan baskınlarda 800 polis görev alırken baskınlar Avusturya'daki IŞİD yapılanmasına yönelik olarak düzenlendi. Operasyonun haftalar öncesinden planlandığı tahmin edilirken, operasyon hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan geçen Temmuz ayında son olarak Graz'da görüşlen Bosnalı terörist Ebu Tecma'nın yakalanması planlandı. Tecma, yaşları 14 ile 30 arasında değişen yüzlerce gencin beynini yıkayarak IŞİD örgütüne katılmaya ikna etmekten ve yapılanmanın balkanlardaki "anahtar" figürü olaralk biliniyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.