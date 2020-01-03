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Avustralyalıların zor anları
Avustralya?da orman yangınları devam ediyor. Yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetleri tarafından tahliye edildi. Kumsalda bekleyen bir grup Avusralyalının zor anları ise amatör kameralarca kaydedildi. Avustralya?nın...
DIŞ HABERLER 03.01.2020, 17:24
Avustralya?da orman yangınları devam ediyor. Yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetleri tarafından tahliye edildi. Kumsalda bekleyen bir grup Avusralyalının zor anları ise amatör kameralarca kaydedildi.
Avustralya?nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki orman yangınları devam ediyor. Avustralya Deniz Kuvvetleri, Mallacoota kasabasında yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden binini tahliye etti. Sahilde mahsur kalanların, yangınlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, gökyüzünün kızıl hale geldiği ve sahilin çevresindeki ormanlık alanların ve içindeki binaların yandığı görüldü.
Avustralya?nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki orman yangınları devam ediyor. Avustralya Deniz Kuvvetleri, Mallacoota kasabasında yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden binini tahliye etti. Sahilde mahsur kalanların, yangınlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, gökyüzünün kızıl hale geldiği ve sahilin çevresindeki ormanlık alanların ve içindeki binaların yandığı görüldü.
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