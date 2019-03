Avustralyalı Senatörün ırkçı sözlerine, Başbakan'dan tepki

Avustralya () – Yeni Zelanda’da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki gösterdi.

Yeni Zelanda’nın 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin de yaralandığı, Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi’ne yapılan saldırı sonrası Avustrayalı Senatör Fraser Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avustralya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda’ya gelme izni veren ‘göçmen program’ıdır.” ifadelerini kullandı.

Avustralyalı Senatör tarafından yapılan bu yorumlar sonrası, Avustralya Başbakanı Scott Morrison sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstererek, Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avustralya’da ne de Avustralya Parlamentosu’nda bir yeri olmadığını açıkladı.