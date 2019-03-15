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Avustralyalı saldırganla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Gonca YAĞCI, () - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırı düzenleyerek 49 kişiyi katleden saldırganla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı Daily Mail gazetesi, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avusturalyalı...

Avustralyalı saldırganla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Gonca YAĞCI, () - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırı düzenleyerek 49 kişiyi katleden saldırganla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Daily Mail gazetesi, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avusturalyalı saldırganın aşırı sağcı fikirlerle Neo Nazi ideolojisine yakın olduğu ve yedi yıl boyunca aralarında Kuzey Kore ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini yazdı

Babasını erken yaşta kanserden kaybettiği belirtilen saldırganı tanıyanlandan biri Daily Mail Avustralia gazetesine  Tarrant’ın 2011 yılından bu yana dünyayı dolaştığı bu sürede başka bir kişiliğe büründüğünü aktardı.

Saldırganın 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa’nın çeşitli kentlerinde meydana gelen terör saldırılarından çok etkilendiği ve manifestosunu Neo Nazi ideolojisi ve Müslümanlardan nefret duygularıyla yazdığı belirtiliyor.

Saldırıyı gerçekleştirmeden önce hazırladığı manifestosunda, kendini sıradan beyaz bir adam olarak tanımlayan saldırgan, düşük gelirli İskoç, İrlanda ve İngiliz kökenli olduğunu belirtiyor.

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