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Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

Avustralya () - İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı. Senatör, konuşma yaptığı sırada...

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

Avustralya () - İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı. Senatör, konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci darp etti. Senatörün beraberindekiler de genci yere yatırarak darp etti. Yaşananlar ise an be an kaydedildi.

Avusturalyalı Senatörün ırkçı sözlerine, Başbakan'dan tepki gelmişti

Yeni Zelanda’da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti.
Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda’ya gelme izni veren ‘göçmen program’ıdır.” ifadelerini kullanmış; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstererek, Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avusturalya’da ne de Avusturalya Parlamentosu’nda bir yeri olmadığını açıklamıştı.

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