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Avustralya’da terör alarmı: Uçak düşüreceklerdi

Ersin Arslan / Stockholm, 30 Temmuz () – Avustralya’nın Sidney kentinde dün gece polisin düzenlediği operasyonda beş eve yapılan baskınlarda dört terör şüphelisi gözaltına alındı. Avustralya basınında yer alan haberlere göre, gözaltına...

Avustralya’da terör alarmı: Uçak düşüreceklerdi

Ersin Arslan / Stockholm, 30 Temmuz () – Avustralya’nın Sidney kentinde dün gece polisin düzenlediği operasyonda beş eve yapılan baskınlarda dört terör şüphelisi gözaltına alındı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD ile bağlantılı olduğuna inanıldığı, bir uçağı bomba ile düşürmeyi planladıkları açıklandı.

Perşembe gününden bu yana Sidney Havalimanı’nda sıkılaştırılan güvenlik kontrollerinin ülkenin bütün havalimanlarında iç ve dış hatlar terminallerine yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Gözaltıların ardından Sidney polisi ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull soruşturmanın sürdürüldüğünü, tutuklamaların bir uçağa yönelik ‘bombalama planı’ ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

Uçak bombalama planının iç yada dış hatlar uçağına yönelik olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Havalimanlarında sıkılaştırılan güvenlik önlemleri nedeniyle yolcuların uçuşlarından en az iki, üç saat önce havalimanlarında bulunmaları tavsiye edildi.

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