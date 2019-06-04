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Avustralya’da silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü

Avustralya () – Avustralya’nın Darwin kentinde bir saldırgan, girdiği otelde ‘birini aradığını’ söyleyip 4 kişiyi öldürdü. Saldırı, Avustralya’nın Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Darwin’de bulunan ‘Palms Motel’de meydana...

Avustralya’da silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü

Avustralya () – Avustralya’nın Darwin kentinde bir saldırgan, girdiği otelde ‘birini aradığını’ söyleyip 4 kişiyi öldürdü.

Saldırı, Avustralya’nın Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Darwin’de bulunan ‘Palms Motel’de meydana geldi. Yerel medyada her alan haberler göre, saldırgan önce Palms Motel’e gitti ve birini aradığını söyleyerek, oteldeki her odaya girerek ateş etti. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden ayrılan saldırgan, Stuart Park isimli semte giderek burada da ’Buff Club’ isimli restoranda silahlı saldırıda bulundu.

Polisin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 18:00 civarı meydana gelen saldırılarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtilerek; 45 yaşındaki saldırganın 18:45 civarı yakalandığı, saldırganın tek başına hareket ettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, açıklamada Palms Motel’in asıl olay yeri olduğu ve Buff Club restoranının da kordon altına alındığına yer verildi.

Öte yandan Avustralya Devlet Başkanı Scott Morrison, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 kişinin gözaltına alındığını ve saldırının bir terör olayı olmadığını duyurdu.

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