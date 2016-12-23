Avustralya’da Noel saldırılarına hazırlandığı iddia edilen 7 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Aralık () – Avustralya’nın Melbourne kentinde Noel günü terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle yedi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların IŞİD mensubu olduğu iddia edildi. Avustralya ABC News’un haberine göre 400 polisin katıldığı operasyonda Melbourne kentinin değişik bölgelerinde bir çok adrese baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda Avustralya polisi Noel günü Melborn merkezindeki Federasyon Alanı'nda, uzaktan kumandayla patlatılmak üzere hazırlanmış bir bomba düzeneğini de ortaya çıkardı. Avustralya polisinin iki haftadır zanlıları takip ettiğini belirten Victoria Eyaleti Polis Müdürü Graham Ashton düzenlediği basın toplantısında ‘‘Muhtemelen Noel günü gerçekleştirilecek koordineli bir terör saldırısı hazırlığında olduklarını tahmin ediyoruz. Ele geçirilen planlarda saldırılarda bıçak ve silah gibi başka silahlarında kullanılacağının delilleri mevcut’’ dedi. Gözaltına alınan yedi kişiden üçü Melbourne Mahkemesi tarafından tutuklandı. İki zanlının ise yarın mahkeme önüne çıkarılacağı, biri kadın iki zanlının ise serbest bırakıldığı açıklandı.