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Avustralya’da deniz uçağı düştü: Altı ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık () –   Avustralya’da bir deniz uçağının Sidney’in kuzeyinde bir ırmağa düştü ve kazada altı kişi yaşamını yitirdi. Hawkesbury Irmağı'na düşen ve 13 metre derinde bulunan uçağın enkazından...

Avustralya’da deniz uçağı düştü: Altı ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık () –   Avustralya’da bir deniz uçağının Sidney’in kuzeyinde bir ırmağa düştü ve kazada altı kişi yaşamını yitirdi.
Hawkesbury Irmağı'na düşen ve 13 metre derinde bulunan uçağın enkazından dalgıç polisler yardımıyla üç ceset çıkartılabildi. Uçakta bulunan kişilerin kimliği henüz tespit edilemedi. Avustralya yerel basın kaynaklarına göre düşen uçağın manzara uçuşları gerçekleştiren Sydney Seaplanes adlı şirkete ait bir uçak olabileceği belirtiliyor.
BBC’de yer alan habere göre hayatını kaybedenler arasında 11 yaşında bir erkek çocuğu, pilot ve dört Birleşik Krallık vatandaşı bulunuyor. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık konsolosluğu yetkilileri yerel yetkililerle iletişim halinde. Gerekli desteği vermeye hazırız” denildi.

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