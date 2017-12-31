Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye...
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...

Avustralya yeni yıl gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasının kabulünü kutladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Avustralya'nın yeni yıl kutlamalarında eşcinsel evlilik yasasının kabul edilmesiyle gökkuşağı renklerinde havai fişekler kullanıldı. Avustralya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sydney'de...

Avustralya yeni yıl gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasının kabulünü kutladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Avustralya'nın yeni yıl kutlamalarında eşcinsel evlilik yasasının kabul edilmesiyle gökkuşağı renklerinde havai fişekler kullanıldı.
Avustralya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sydney'de yeni yıl kutlandı. Sydney Limanı'nda düzenlenen kutlamalara dünya çapından bir milyonu aşkın insan katılırken, düzenlenen havai fişek gösterisi insanların beğenisini topladı.
Avustralya genelinde bu yıl kabul eden eşcinsel evlilik yasasını kutlama amacıyla limanın üzerinde yer alan köprüde gökkuşağı formatı bir havai fişek gösterisi düzenlendi.
Sydney Valisi Clover Moore bu seneki kutlamaların güzelliği sayesinde Sydney'in tekrar yeni yıl kutlamalarında başkent olabileceğini söyledi. Moore, "Bana söylenene göre bu havai fişek gösterisi teknolojik bağlamda şu ana kadar düzenlenen gösteriler arasından en iyisi. Bu gösteri dünyaya Sydney'in tanıtımını yapacak. Milyarlarca insan bu gösteriyi izleyecek" dedi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,