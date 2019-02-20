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Avustralya, sokak köpeğini ölümüne yumruklayan bu adamı arıyor

Avustralya () – Avustralya’da kimliği belirsiz bir adam sokakta yürürken karşılaştığı ve yanına çağırdığı köpeği defalarca yumrukladı. Olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Olay, Avustralya’nın...

Avustralya, sokak köpeğini ölümüne yumruklayan bu adamı arıyor

Avustralya () – Avustralya’da kimliği belirsiz bir adam sokakta yürürken karşılaştığı ve yanına çağırdığı köpeği defalarca yumrukladı. Olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Olay, Avustralya’nın Queensland eyaletinde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta arkadaşı ile birlikte yürümekte olan kimliği belirsiz bir adamın karşılaştığı köpeği yanına çağırdığı görülüyor. Önce sever gibi davranıp köpeği yere yatıran adam, köpeği ard arda yumrukluyor. Bir süre boğuştuktan sonra köpek adamdan kurtulup, kaçmayı başarıyor.

Tepki çeken görüntülerdeki kimliği belirsiz adam, Hayvanlara Şiddeti Önleyen Kraliyet Topluluğu (RSPCA) yetkilileri tarafından aranıyor. Bir televizyon kanalına konuşan RSPCA Queensland temsilcisi Michael Beatty, görüntülerin ‘rahatsız edici’ olduğunu belirterek, polisin olayı soruşturmadığını ve kimliği tespit edilebilirse adamdan şikâyetçi olacaklarını açıkladı.

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