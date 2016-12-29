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Avustralya polisi rekor miktarda kokain ele geçirdi

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Aralık () – Avustralya Federal Polis örgütü ile Gümrük Güvenlik Güçleri ve Fransız Donanması’nın eşgüdümlü iki ortak operasyonunda Avustralya’ya sokulmaya çalışılan 1,1 ton kokain ele geçirildi....

Avustralya polisi rekor miktarda kokain ele geçirdi

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Aralık () – Avustralya Federal Polis örgütü ile Gümrük Güvenlik Güçleri ve Fransız Donanması’nın eşgüdümlü iki ortak operasyonunda Avustralya’ya sokulmaya çalışılan 1,1 ton kokain ele geçirildi. Avustralya Federal Polis’nden yapılan açıklamaya göre iki yıldan fazla süren takip sonucu Noel günü New South Wales açıklarında avlanan Güney Amerika’dan gelen bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda 500 kilogram kokain ele geçirildi. Polis kaynakları New South Wales’te ele geçirilen 500 kilogram kokainin yanısıra Tahiti açıklarında da Avustralya’ya gönderildiği tespit edilen 600 kilogram kokaine de Fransız Donanması tarafından el konuldu. Tahiti açıklarında ele geçirilen kokainin New South Wales’te ele geçirilen kaçak kokainle bağlantılı olduğu belirtildi. Avustralya’nın değişik kentlerinde yapılan operasyonlarda çoğunluğu Avustralya balık piyasası ile ilişkili yaşları 29 ile 63 arasında değişen 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Avustralya Rugby Ligi’nde oynamış eski bir sporcunun da olduğu açıklandı. Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük parti olan 1,1 ton ağırlığındaki kokainin sokak değerinin 360 milyon Avustralya Doları değerinde olduğu açıklandı.

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