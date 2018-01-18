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Avustralya'da dron iki genci boğulmaktan kurtardı

Dünyada droneların cankurtaran olarak kullanılması yönünde çalışmalar devam ederken dünyada ilk kez Avustralya’da bir dron boğulmak üzere olan iki genci ölümden kurtardı. 15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head...

Avustralya'da dron iki genci boğulmaktan kurtardı
Dünyada droneların cankurtaran olarak kullanılması yönünde çalışmalar devam ederken dünyada ilk kez Avustralya’da bir dron boğulmak üzere olan iki genci ölümden kurtardı. 15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapıldı. Sahildekilerden bir kişi kıyıdan yaklaşık 700m açıkta dalgalarla mücadele eden ikiliyi fark etti. Sahilde görevli olan cankurtaranlar, dalgalarla boğuşan gençlere drone ile şişirilebilir bir kurtarma botu gönderdi. İki genç boğulmaktan bu şekilde kurtuldu.

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını “tarihi” olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı" dedi.

CSahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan ise  drone'u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmanın üç katı daha uzun süreceğini belirtti. Drone'un kamerası da tüm kurtarma işlemini kaydetti. Avustralya sahillerinde drone’lar aynı zamanda köpek balıklarını gözlemlemek için de kullanılıyor.

Görüntü Dökümü:

İki gencin NSW eyaleti tarafından yayınlanan drone ile kurtarılma görüntüleri

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