Avustralya'da dron iki genci boğulmaktan kurtardı

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını “tarihi” olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı" dedi.
CSahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan ise drone'u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmanın üç katı daha uzun süreceğini belirtti. Drone'un kamerası da tüm kurtarma işlemini kaydetti. Avustralya sahillerinde drone’lar aynı zamanda köpek balıklarını gözlemlemek için de kullanılıyor.
Görüntü Dökümü:
İki gencin NSW eyaleti tarafından yayınlanan drone ile kurtarılma görüntüleri