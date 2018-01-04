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Avustralya'da gezginler buldukları beyaz toz ile hastanelik oldu

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak () – Avustralya’nın batısında bulunan Perth kentinde kokain olduğunu zannettikleri beyaz bir tozu kullanan dokuz sırt çantalı genç gezgin hastaneye kaldırıldı. Daily Mail'in haberine göre, posta yoluyla...

Avustralya'da gezginler buldukları beyaz toz ile hastanelik oldu

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak () – Avustralya’nın batısında bulunan Perth kentinde kokain olduğunu zannettikleri beyaz bir tozu kullanan dokuz sırt çantalı genç gezgin hastaneye kaldırıldı.
Daily Mail'in haberine göre, posta yoluyla başkasına geldiği belirtilen tozu içlerine çektikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılanlardan üçünün durumu ağır. Haberde, hastaneye kaldırılan dokuz gencin halüsinasyon gördüğü, ayrıca nöbet ve felç geçirdiği belirtildi.
Yapılan testler sonucu gençlerin kullandığı maddenin içinde zaman kavramını yok etmesiyle bilinen Skopolamin olduğu anlaşıldı.
Avustralyalı yerel bir gazeteye konuşan 21-25 yaş arasındaki sırt çantalı gezginler, Victoria Park bölgesinde kaldıkları bilmedikleri maddenin, kaldıkları eve kendilerinden önceki kiracı adına geldiğini söylediler.
Gelen paketi açmaya karar verdiklerini ve üzerinde “kepçe” yazan beyaz bir toz bulduklarını anlatan gençlerden Simone, tozun kokain olduğunu düşünerek, maddeyi dokuz doza bölüp burunlarına çektiklerini, fenalaşınca da, felç olup yardım çağıramadıklarını anlattı.
Simone, "Güçsüzdük, hiç bir şey yapamadık,"dedi. Gençlerin durumu, bir arkadaşları eve döndüğünde ortaya çıktı.
Komşular bazıları bilinçsiz olan ve nöbetler geçiren gençlerin sedye üzerinde evden çıkarılmalarını korkuyla izlediklerini söyledi.
Royal Perth Hastanesi acil doktoru David McCutcheon, ikisi Fransız ve biri Alman olmak üzere üç kişinin yoğun bakımda tam yaşam desteğinin sürdüğünü söyledi.
Avustralya’da bir gazeteye konuşan McCutcheon, “tıbbi müdahale yapılmasaydı eminim ki bir çoğunu kaybedebilirdik. Hastaneye geldiklerinde büyük bir hezeyan içindelerdi”dedi.

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