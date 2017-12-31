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Avustralya Başbakanı’na 250 dolar para cezası

Melbourne, 31 Aralık () – Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a, teknede can yeleği giymediği için 250 dolar para cezası verildi. Bindiği teknede can yeleği giymediği belirlenen Başbakan Malcolm Turnbull, para cezasına çarptırıldı. Turnbull'un...

Avustralya Başbakanı’na 250 dolar para cezası

Melbourne, 31 Aralık () – Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a, teknede can yeleği giymediği için 250 dolar para cezası verildi.
Bindiği teknede can yeleği giymediği belirlenen Başbakan Malcolm Turnbull, para cezasına çarptırıldı.
Turnbull'un geçen günlerde Sydney Limanı yakınlarında hareket halindeki bir teknedeyken çekilen fotoğraflarında can yeleği giymediği görüldü.
New South Wales Denizcilik Kurumu Direktörü Angus Mitchell, Turnbull'a bu nedenle 250 dolar para cezası gönderileceğini açıkladı.
Turnbull'un sözcüsü ise, ceza makbuzu kendilerine ulaşır ulaşmaz ödemenin yapılacağını söyledi.
Yaptığı açıklamada, özellikle Noel ve yeni yıl tatili döneminde tekneyle geziye çıkanlara her zaman can yeleği giymesinin hatırlatılması gerektiğine dikkat çeken Mitchell, "Son olarak Botany Körfezi'nde yaşanan ölümlü bir olaydan sonra, görevliler deniz güvenliği yasalarına bağlı olarak yeni yıl döneminde tüm teknelerde güvenliği sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.
Mitchell, herkesin bu yaz tatil döneminde güvenli bir şekilde evine dönmesini istediklerini belirterek, "Lütfen bir can yeleği giyin ve deniz yollarında dikkatli olun" uyarısında bulundu.
Başbakan Turnbull perşembe günü yaptığı açıklamada, bindiği teknede deniz güvenliği konusunu dikkate almadığı için özür diledi ve yılın bu döneminde New South Wales Denizcilik Kurumu'nun uyguladığı kuralların önemli olduğunu ifade etti. (Fotoğraflı)

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