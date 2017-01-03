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Avrupa’ya sığınma başvurusu bir milyon sınırına dayandı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 3 Ocak ()-Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeye yapılan toplam sığınma başvurusu bir milyon sınırında. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre, 2016 yılının ilk üç çeyreğinde 28 AB ülkesine 988 bin sığınma...

Avrupa’ya sığınma başvurusu bir milyon sınırına dayandı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 3 Ocak ()-Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeye yapılan toplam sığınma başvurusu bir milyon sınırında. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre, 2016 yılının ilk üç çeyreğinde 28 AB ülkesine 988 bin sığınma başvurusu yapıldı.

Almanya ilk sırada

Almanya AB içerisinde en çok sığınma başvurusu yapılan ülke. 27 AB ülkesinden daha fazla başvuru alan Almanya’da, 2016’nın ilk 9 ayında Eurostat’a göre 612 bin, Federal İçişleri Bakanlığına göre ise 658 bin sığınma başvurusu kaydı işleme konuldu. Almanya’ya gelen sığınmacıların büyük bölümünü 2015 yılında ülkeye gelenler oluşturuyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle başvurular 2016’ya sarkmıştı. Almanya’ya 2016’nın ilk üç çeyreğinde yeni gelen sığınmacı sayısı 272 bin olarak açıklanmıştı. Almanya bu başvuruların 420 binini karara bağlarken, AB içerisinde bu sayı toplam 756 bin oldu. AB içerisinde Almanya’nın ardından en çok sığınma başvurusu alan ülke 85 bin kişiyle İtalya olurken, onu 63 bin sığınma başvurusuyla Fransa takip etti. Türkiye’nin sınır komşusu Yunanistan ise aynı dönemde 30 bin sığınma başvurusu aldı.

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