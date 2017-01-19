Avrupalı turistler Gambiya’dan kaçıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () – Batı Afrika ülkelerinden Gambiya’nın Devlet Başkanı Yahya Jamme’nin Aralık ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybetmesine karşın koltuğunu bırakmayacağını açıklamasından sonra komşu ülke Senegal’in işgale hazırlandığı ülkede bulunan Avrupalı turistler başkent Banjul Havalimanı’na hucum etti. AB ülkeleri dışişleri bakanlıkları arka arkaya Gambiya’daki vatandaşlarının ülkeyi terketmesini ve vatandaşlarının Gambiya’ya gitmemeleri uyarısı yapmasının ardından bir çok seyahat şirketi de Gambiya’da bulunan müşterilerinin tahliyesine başladı. İsveçli seyahat ajansı Ving Resor İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısının ardından Salı günü ülkeye uçacak charter yolcularına uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ving Resor bunun yerine Gambiya’ya boş uçak göndererek ülkede bulunan müşterilerini tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı’na göre Gambiya’da şuan 600 İsveç vatandaşı bulunuyor. Gambiya’ya tur düzenleyen İngiliz Thomas Cook şirketi de şu an için ülkeye düzenlediği turları 20 Ocak tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Thomas Cook şirketi ülkede bulunan 1000 dolayında İngiliz turistin tahliyesine başlandığını duyurdu. Danimarka ve Norveç Dışişleri Bakanlığı’da yaptığı açıklamada vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Gambiya’nın yenik Devlet Başkanı Jammeh’nin iktidardan inmeyi reddetmesi üzerine uluslararası toplumdan baskılar ve komşu ülkelerden askeri müdahale tehditleri gelmiş, seçimi kazanan lider Barrow’u barındırmakta olan Senegal, Gambiya sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı.