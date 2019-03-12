Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

Avrupa’da en fazla nakit parayı hangi ülke kullanıyor?

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() - Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor. Yunanistan halkının yüzde 88'i alışverişlerinde nakit para kullanmayı tercih ederken, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin...

Avrupa’da en fazla nakit parayı hangi ülke kullanıyor?

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() - Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor. Yunanistan halkının yüzde 88'i alışverişlerinde nakit para kullanmayı tercih ederken, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği kaydedildi.

Tüketicinin ihtiyaç ve nakit erişim gereksinimleri üzerindeki etkilerini inceleyen Londra Merkezli Access to Cash Review'ın yaptığı bir araştırmaya göre bazı Avrupa ülkelerinin nakit para kullanım oranları belirlendi.

Avrupa'da nakit kullanımında önemli kültürel farklılıklar var. Listedeki ülkelerden Yunanistan'da alışverişlerin yüzde 88'inin nakit olarak yapıldığı kaydedildi. Onun takipçisi İspanya'da ise yüzde 87 oranında nakit kullanıldığı belirtildi. Raporda İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği ifade ediliyor.

İşte en fazla nakit para kullanan ülkeler şöyle:

Yunanistan - Yüzde 88
İspanya - Yüzde 87
İtalya - Yüzde 86
Portekiz - Yüzde 81
Almanya - Yüzde 80
İrlanda - Yüzde 79
Fransa - Yüzde 68
Belçika - Yüzde 63
Hollanda - Yüzde 45
İngiltere - Yüzde 34
Danimarka - Yüzde 23
İsveç - Yüzde 15

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328