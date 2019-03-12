Avrupa’da en fazla nakit parayı hangi ülke kullanıyor?

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() - Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor. Yunanistan halkının yüzde 88'i alışverişlerinde nakit para kullanmayı tercih ederken, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği kaydedildi.

Tüketicinin ihtiyaç ve nakit erişim gereksinimleri üzerindeki etkilerini inceleyen Londra Merkezli Access to Cash Review'ın yaptığı bir araştırmaya göre bazı Avrupa ülkelerinin nakit para kullanım oranları belirlendi.

Avrupa'da nakit kullanımında önemli kültürel farklılıklar var. Listedeki ülkelerden Yunanistan'da alışverişlerin yüzde 88'inin nakit olarak yapıldığı kaydedildi. Onun takipçisi İspanya'da ise yüzde 87 oranında nakit kullanıldığı belirtildi. Raporda İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği ifade ediliyor.

İşte en fazla nakit para kullanan ülkeler şöyle:

Yunanistan - Yüzde 88

İspanya - Yüzde 87

İtalya - Yüzde 86

Portekiz - Yüzde 81

Almanya - Yüzde 80

İrlanda - Yüzde 79

Fransa - Yüzde 68

Belçika - Yüzde 63

Hollanda - Yüzde 45

İngiltere - Yüzde 34

Danimarka - Yüzde 23

İsveç - Yüzde 15