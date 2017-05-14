'Avrupa'nın doğum gününde' Avrupa Parlamentosu ziyarete açıldı

Levent Gündüz / Strasbourg, 14 Mayıs () - Merkezi Strasbourg’ta bulunan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, Avrupa Günü kutlamaları kapsamında pazar günü kapılarını halka açtı.

Binlerce ziyaretçi Avrupa kuruluşlarını ziyaret edip gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. Avrupalı Türklerden de çok sayıda kişi Avrupa Konseyi (AK) ile Avrupa Parlamentosunu (AP) ziyaret edenler arasında yer aldı. Sağanak yağışa rağmen gezilere ilgi yoğundu.

Yağmur altında beklerken konser

Fransa’ya komşu ülkeler Almanya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi edindi. ‘Strasbourg Balkan Müzik’ grubun AK ve AP girişi önünde verdiği müzik konseri yağmur altında bekleyenleri neşelendirdi.

Avrupa Günü kutlanıyor

Avrupa’nın doğum günü olarak anılan Avrupa Günü kutlamaları kapsamında her yıl mayıs ayında çeşitli günlerde düzenlenen açık kapı günü, birçok ülkede büyük ilgi görüyor.

Avrupa Günü nedeniyle 6 Mayıs'ta Brüksel'de, 13-14 Mayıs'ta Lüksemburg'da ve 14 Mayıs'ta Strasbourg'daki Avrupa kurumları kapılarını ziyarete açtı.

5 Mayıs Avrupa Günü, her yıl Mayıs ayının ilk iki haftası içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

-AK girişi, meclis

-AP girişi ve parlamento, ziyaretçiler

-Müzik grubu konseri, İll nehrinde AP görünümü

-AP'ye girmek için sıra bekleyen ziyaretçiler