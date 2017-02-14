Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı: AB, Rusya’ya dostça yaklaşıyor ama yaptırımları uzatıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nden bazı politikacıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e dostça yaklaşmalarına rağmen yaptırım kararı alan AB ülkeleri yönetimlerinin bu kararı desteklediklerini bildirdi.

Dombrovskis, yaptırımların uygulanma ve uzatılma kararının tüm üye ülkelerin kabul etmesi halinde alındığını belirtti. Bu tür kararlar genellikle Avrupa Birliği Devlet Başkanları zirvesinde alınıyor.

Dombrovskis, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda birçok fikir mevcut. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Putin’e karşı dostça yaklaşan bir politikacı olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği’nde Orban böyle düşünen tek kişi değil. Bunlara rağmen Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda fikir birliği mevcut” diye konuştu.