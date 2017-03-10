Avrupa havalimanlarında grev dalgası

Ersin Arslan / Helsinki, 10 Mart () – Avrupa’nın önemli havalimanlarından Helsinki Vanda Havalimanı ile Berlin Havalimanı’nda bugünkü grevlerin yüzlerce uçuş iptali ile yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Berlin Havalimanı’nda bu sabah başlayan, Finlandiya’nın Helsinki Vanda Havalimanı’nda öğleden sonra başlayacak yer hizmetleri personelinin grevinden birçok havayolu şirketinin de seferleri etkilenecek.

Her iki havalimanındaki grevlerden en fazla SAS, Finair, Air Berlin, Norwegian, Lufthansa och Easyjet hava yolu şirketlerinin etkilenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda arabulucular aracılığıyla sürdürülen görüşmelerin sonuca ulaşamaması sonucu Helsinki Vanda Havalimanı’nda öğleden sonra başlayacak grev nedeniyle yüzden fazla uçuş iptal edildi.