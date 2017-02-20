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Avrupa'dan Yunanistan'a üçüncü 'kurtarma paketi' (1)

Edip Sönmez / İstanbul, 20 Şubat, () - Ağır borç yükü altında bulunan Yunanistan'a üçüncü bir 'kurtarma paketiyle' sıcak para sağlanması yönündeki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Avrupa Birliği Euro bölgesi maliye bakanları, Atina'yla...

Avrupa'dan Yunanistan'a üçüncü 'kurtarma paketi' (1)

Edip Sönmez / İstanbul, 20 Şubat, () - Ağır borç yükü altında bulunan Yunanistan'a üçüncü bir 'kurtarma paketiyle' sıcak para sağlanması yönündeki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Avrupa Birliği Euro bölgesi maliye bakanları, Atina'yla mali reform programını ele almaya devam etme kararı aldı.
Euro bölgesindeki 19 ulusun maliye bakanları bugünkü görüşmeler sonucu Yunanistan için kurtarma paketinin önümüzdeki hafta yeniden ele alınmasına karar verdi. Kredi sağlayacak ülkeler, Yunan hükümetine ekonomik destek vermeye devam etmenin koşulu olarak, istenen mali reformlarda yeterli ilerleme kaydedilmesi şartı koştu.

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