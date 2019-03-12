Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max'ların uçuşları askıya alındı

Gökhan Artan / İstanbul, ()-Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da(EASA), Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını askıya aldı.

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı da, yolcuların güvenliği gerekçesiyle Avrupa'daki tüm Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının tüm uçuşlarını durdurdu. EASA, Max modelleri için AB içinde veya dışında saat 19:00 UTC'den itibaren geçerli olan bir Güvenlik Yönergesi yayınladı.